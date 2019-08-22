Vatan Partisi: İzmir Baro Başkanı derhal istifa etmelidir
Vatan Partisi: İzmir Baro Başkanı derhal istifa etmelidir
Görevden uzaklaştırılan başkanların 'terör' dosyası
Görevden uzaklaştırılan başkanların 'terör' dosyası
Süper Lig'de 2'nci hafta maçları saat ve tarihleri
Süper Lig'de 2'nci hafta maçları saat ve tarihleri
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri! TRT sanatçısı Ali Gürlü hayatını kaybetti! Sabahat Akkiraz: Çok üzgünüm! Ali Gürlü kimdir

TRT sanatçısı Ali Gürlü, hayatını kaybetti. Acı haberi paylaşan türkücü Sabahat Akkiraz, "TRT sanatçısı abimiz Ali Gürlü hakka yürüdü. Güzel insandı, naif insandı. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri! TRT sanatçısı Ali Gürlü hayatını kaybetti! Sabahat Akkiraz: Çok üzgünüm! Ali Gürlü kimdir

Türkücü Sabahat Akkiraz, TRT sanatçısı Ali Gürlü'nün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akkiraz, "TRT sanatçısı abimiz Ali Gürlü hakka yürüdü" ifadelerini kullandı.

Akkiraz, şöyle devam etti:

"TRT sanatçısı abimiz Ali Gürlü hakka yürüdü. 

Güzel insandı, naif insandı. 

Allah rahmet eylesin. 

Nur içinde yatsın. 

Çok üzgünüm."

ulusal.com.tr

Etiketler; #trt #ali gürlü #sabahat akkiraz #ali gürlü kimdir #ali gürlü hayatını kaybetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.