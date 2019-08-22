TRT sanatçısı Ali Gürlü, hayatını kaybetti. Acı haberi paylaşan türkücü Sabahat Akkiraz, "TRT sanatçısı abimiz Ali Gürlü hakka yürüdü. Güzel insandı, naif insandı. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı

Türkücü Sabahat Akkiraz, TRT sanatçısı Ali Gürlü'nün hayatını kaybettiğini duyurdu.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akkiraz, "TRT sanatçısı abimiz Ali Gürlü hakka yürüdü" ifadelerini kullandı.



Akkiraz, şöyle devam etti:



"TRT sanatçısı abimiz Ali Gürlü hakka yürüdü.



Güzel insandı, naif insandı.



Allah rahmet eylesin.



Nur içinde yatsın.



Çok üzgünüm."



ulusal.com.tr



