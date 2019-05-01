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Son dakika haberleri... Trump Türkiye'ye gelecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi. ​Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti konusunda Temmuz dahil alternatif tarihler üzerinde çalışıyoruz" açıklaması yapıldı

Son dakika haberleri... Trump Türkiye'ye gelecek

A Haber'de yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD Başkanı Trump, temmuz ayında Türkiye'ye geleceği belirtildi. Bu, Trump'ın başkan seçildiği Kasım 2016'dan bu yana Türkiye'ye ilk ziyareti olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

​Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti konusunda Temmuz dahil alternatif tarihler üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulunuldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #trump #türkiye
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