Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD'e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonun 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren başladığını açıkladı. TSK, operasyonun adının 'Zeytin Dalı' olduğunu belirtti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD'e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonun başladığını açıkladı.



TSK, harekatın adının 'Zeytin Dalı' olduğunu da duyurdu.



TSK'nın açıklaması şu şekilde:



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştır.



Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.



Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.



IŞİD HEDEFLERİ DE VURULUYOR



TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD hedeflerinin yanı sıra terör örgütü IŞİD hedeflerinin de vurulduğunu açıkladı.



TSK: PKK-PYD-YPG ÇOCUK VE KADINLARI CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYOR



TSK, terör örgütü PKK-PYD-YPG'nin başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullanıldığının tespit edildiğini bildirdi.



ulusal.com.tr