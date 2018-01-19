banner961
Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
115 hamile çocuk skandalı ile ilgili yeni gelişme!
115 hamile çocuk skandalı ile ilgili yeni gelişme!
ABD'den yeni Afrin açıklaması
ABD'den yeni Afrin açıklaması
Perinçek'in Afrin açıklamalarına yoğun ilgi
Perinçek'in Afrin açıklamalarına yoğun ilgi

Son Dakika haberleri: TSK, Afrin'de YPG/PKK hedeflerini vuruyor! Afrin operasyonu başladı mı?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'de terör örgütü  YPG/PKK hedeflerini vurduğu öğrenildi. "TSK, Afrin'e girdi mi?" sorusu internette en çok arananlar arasında yerini aldı. Afrin operasyonu başladı mı? Afrin sınırından son gelişmeler haberimizde olacak

Son Dakika haberleri: TSK, Afrin'de YPG/PKK hedeflerini vuruyor! Afrin operasyonu başladı mı?

Suriye Türkiye sınır hattında hareketlikler devam ederken, Suriye içerisinde de El Bab, Menbiç ve Afrin kırsalında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'de terör örgütü YPG/PKK hedeflerini vuruğu öğrenildi.

TSK topçu ve tankçı birliklerinin, Afrin'de terör örgütü hedeflerine yoğun bombardımana başladığı bildirildi.

Bölgeden alınan bilgiye göre, El Bab'ta ÖSO ve YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.


Ayrıntılar gelecek....

Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #afrin
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.