Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'de terör örgütü YPG/PKK hedeflerini vurduğu öğrenildi. "TSK, Afrin'e girdi mi?" sorusu internette en çok arananlar arasında yerini aldı. Afrin operasyonu başladı mı? Afrin sınırından son gelişmeler haberimizde olacak

Suriye Türkiye sınır hattında hareketlikler devam ederken, Suriye içerisinde de El Bab, Menbiç ve Afrin kırsalında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'de terör örgütü YPG/PKK hedeflerini vuruğu öğrenildi.



TSK topçu ve tankçı birliklerinin, Afrin'de terör örgütü hedeflerine yoğun bombardımana başladığı bildirildi.



Bölgeden alınan bilgiye göre, El Bab'ta ÖSO ve YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.





Ayrıntılar gelecek....