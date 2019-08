Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 127 general ve amiralin atama işlemi yapıldı. Atamaların 75'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 27'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 25'i ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda oldu. Atamalar arasında kritik görevlendirmeler bulunuyor

127 general ve amiralin görev yeri değiştirildi. Kritik görevlendirmeler yapıldı. Yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayımlandı.



Atamaların 75'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 27'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 25'i ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda oldu.



Buna göre, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını yapan 2'inci Ordu Komutanlığı'nın başına Korgeneral Sinan Yayla getirildi. 2'inci Ordu Komutanlığı, olası Fırat operasyonun da beyni konumunda.



Kararlarla, 3'üncü Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Şeref Ongay, Ege Komutanlığı'na Korgeneral Ali Sivri, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığı'na Korgeneral Yavuz Türkgenci atandı. 1 Ağustos'ta yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında 3'üncü Ordu il Ege Komutanları emekliye ayrılmıştı.



Terörle mücadelenin her cephesinde rol alan Özel Kuvvetler'in de başına 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan geldi.



Deniz Kuvvetleri'ndeki atamalarda kumpas davalarıyla hedef alınan isimler dikkat çekiyor. Son Yüksek Askeri Şura ile terfi alan Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler, Kuzey Görev Grup Komutanı oldu. Sezenler, FETÖ'nün Poyrazköy ve Askeri Casusluk kumpaslarında yargılanmıştı. Kumpaslarla hedef alınan Tuğamiral Refik Levent Tezcan da Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığına getirildi.



Bir diğer isim ise Tuğamiral Erhan Aydın Deniz Harp Okulu Komutanı yapıldı.



Hava Kuvveleri'ndeki atamada ise Tuğgeneral Alpaslan Yücel Soysal, Hava Harp Okulu Komutanı oldu. İncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs Komutanı, Tuğgeneral Gürel Özusta yapıldı. 10'uncu Tanker Üssü FETÖ'cü darbe girişiminde kentleri bombalayan jetlere yakıt desteği sağlamıştı. Dönemin komutanı Bekir Ercan Van, şu an cezaevinde bulunuyor.



ulusal.com.tr