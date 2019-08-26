Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) emekliliğini isteyen generaller olduğu iddiasıyla sonrası açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, emekliliğin doğal bir hak olduğunu belirtti. Şu ana kadar kendilerine iki komutanın emeklilik dilekçesinin ulaştığının bildiren Bakan Akar, iki dilekçeye de onay verildiğini sözlerine ekledi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) emekliliğini isteyen generaller olduğu iddia edilmişti.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Akar, şunları söyledi:



"Emeklilik, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının da doğal bir hakkıdır. Ne zaman bu ocak, şubat, temmuz, ağustos aylarında bu manada arkadaşlarımızın hizmetlerinin tamamlanmasına müteakip veya hizmetlerimizin akışı sırasında kendi istekleri, iradeleri doğrultusunda emekli olabilirler. Bu, doğal bir durum. Şu ana kadar bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var. Onların da emekliliklerin onayladık. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz."



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