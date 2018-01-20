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Son dakika haberleri: TSK'dan Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 19-20 Ocak 2018 tarihlerinde PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulduğunu ve PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınakların vurulduğunu açıkladı

Son dakika haberleri: TSK'dan Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından dün ve bugün PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden taciz ateşleri açıldığı açıklandı.

TSK, bu ateşlere meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulduğunun bilgisini verdi.

SIĞINAKLAR VURULDU

Ayrıca, TSK, PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınakların vurulduğunu da aktardı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #afrin
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