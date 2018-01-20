Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 19-20 Ocak 2018 tarihlerinde PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulduğunu ve PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınakların vurulduğunu açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından dün ve bugün PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden taciz ateşleri açıldığı açıklandı.



TSK, bu ateşlere meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulduğunun bilgisini verdi.



SIĞINAKLAR VURULDU



Ayrıca, TSK, PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınakların vurulduğunu da aktardı.



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