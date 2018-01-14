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Son Dakika haberleri: TSK'dan Afrin'e yoğun topçu atışı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine en az 40 topçu atışı yaptı

Son Dakika haberleri: TSK'dan Afrin'e yoğun topçu atışı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine yoğun topçu atışı yaptı.

Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birlikleri, PYD/PKK'nın Afrin'deki birçok mevzisini vurdu.

TSK'nin topçu birlikleri, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden Afrin'in Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine en az 40 atış yaptı.

Bölgede öğle saatlerinden başlayarak aralıklarla devam eden şiddetli patlama sesleri, Suriye sınırındaki Türk mahallelerinden de duyuldu.

Dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP Elazığ 6. Olağan İl Kongresi’nde Suriye'deki terör örgütüyle mücadeleye ilişkin mesajlar verdiği sırada TSK topçusu, örgütün Afrin'deki mevzilerini vurmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #afrin #hatay #top atışı #tsk
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