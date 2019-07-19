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Son dakika haberleri... TSK, Mahmur'da terör mevzilerini vurdu

Irak'ın Erbil kentinde başkonsolosluk görevlimiz Osman Köse'nin şehit olmasıyla sonuçlanan saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Mahmur kampını vurdu

Son dakika haberleri... TSK, Mahmur'da terör mevzilerini vurdu

Karaçok Dağı mevzilerindeki kamplar ve terör örgütünün ‘drone’ akademisinin bulunduğu noktalar vuruldu.

Bu tesislerde PKK’lılara drone kullanım eğitimi veriliyordu. TSK bu noktaları imha etti.

Erbil'in 50 km güneyinde bulunan Mahmur Kampı'nın hedef alınmasında Erbil’deki hain saldırıyı düzenleyenlerden PKK’lı Mazlum Dağ’ın son 1 haftada 4 kez bu bölgeye giriş çıkış yapması etkili oldu.

(Habertürk)

Etiketler; #tsk
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