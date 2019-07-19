Son dakika haberleri... Tunceli'de 2, Diyarbakır Lice'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Merkez kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada "Tunceli-Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında İHA ile tespit edilen 2 terörist, hava kuvvetleri desteğiyle silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez kırsalında iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:



"Tunceli-Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında İHA ile tespit edilen 2 terörist, hava kuvvetleri desteğiyle silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.



Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.



İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."



5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.



ulusal.com.tr