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Son dakika haberleri... Tunceli'de Emre Üçkan ve Ökkeş Ede şehit oldu! Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Emre Üçkan ve Ökkeş Ede'nin şehit olduğu bildirildi. Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Son dakika haberleri... Tunceli'de Emre Üçkan ve Ökkeş Ede şehit oldu! Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Emre Üçkan ve Ökkeş Ede'nin şehit olduğu belirtildi.

Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.

VAN'DA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu #terörist #van #tunceli
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