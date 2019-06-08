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Son dakika haberleri... Tunceli Kutu Deresi'nde 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin" dedi. İçişleri Bakanlığı, 5 kadın teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son dakika haberleri... Tunceli Kutu Deresi'nde 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Kutu Deresi'nde jandarma ekiplerince bir mağarada 5 teröristin kıstırıldığını belirterek, "Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." dedi. 

Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelen Soylu, terörle mücadele konusunda muhtarlara bilgi verdi. 

Bakan Soylu, konuşması sırasında eline henüz geçen bir bilgiyi de paylaşarak, "Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." diye konuştu.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 5 kadın teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Tunceli Kutu Deresi’nde @jandarma Özel Harekat Birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 kadın terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #süleyman soylu #jandarma #terörist #kutu deresi #tunceli
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