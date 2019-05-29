Tunceli Nazmiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 22:42'de Tunceli Dereova-Nazmiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise depremin derinliği 7 kilometre olarak duyuruldu.



Meydana gelen son depremlerin listesi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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