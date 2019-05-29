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Son dakika haberleri... Tunceli Nazımiye'de deprem (29 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Tunceli Nazmiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... Tunceli Nazımiye'de deprem (29 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 22:42'de Tunceli Dereova-Nazmiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise depremin derinliği 7 kilometre olarak duyuruldu.

Meydana gelen son depremlerin listesi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #tunceli #deprem
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