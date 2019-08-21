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Son dakika haberleri... Tunceli Pülümür'de deprem meydana geldi (21 Ağustos 2019 Çarşamba Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16:50'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... Tunceli Pülümür'de deprem meydana geldi (21 Ağustos 2019 Çarşamba Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16:50'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini 6,6 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #tunceli #deprem
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