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Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları'ndan (THY) yeni 23 Haziran kararı! Bilal Ekşi sosyal medyadan duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul'daki seçim dolayısı ile gelen talepleri karşılamak üzere iç hatlarda  İstanbul varış ve çıkışlı bugün 17, yarın 7 olmak üzere toplam 24 ilave sefer konulmuştur." mesajını paylaştı

Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları'ndan (THY) yeni 23 Haziran kararı! Bilal Ekşi sosyal medyadan duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin bugün ve yarın için aldığı kararı açıkladı.

Ekşi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

23 Haziran İstanbul seçimleri dolayısıyla gelen talepleri karşılamak için ek sefer konulduğu açıklandı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul'daki seçim dolayısı ile gelen talepleri karşılamak üzere iç hatlarda İstanbul varış ve çıkışlı bugün 17, yarın 7 olmak üzere toplam 24 ilave sefer konulmuştur." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #THY #türk hava yolları #23 haziran #istanbul seçimleri
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