Son dakika haberleri... Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan 'Suriyeliler algısı' açıklaması: Ülkede iç karışıklık çıkarma riski barındırmaktadır

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Önemli uyarı, suç duyurusu" ifadeleriyle "Özellikle siyasi odaklı olan ve sosyal medya mecrası kullanılarak yayılmaya çalışılan mülteci/sığınmacı algısı yanlıştır, kamu güvenliğini tehdit etmektedir, ülkede iç karışıklık çıkarma riski barındırmaktadır" paylaşımı yaptı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Önemli uyarı, suç duyurusu" ifadeleriyle açıklamalarda bulundu.



Kınık, şunları aktardı:



"Son günlerde belirli siyasi odaklardan yayılan, planlı bir strateji olduğu anlaşılan, toplumda yabancı/mülteci düşmanlığını körüklemeye ve toplulukları birbirine karşı kışkırtmaya yönelik söylemler ve eylemler gözlemlenmektedir.



Bu eylemler SUÇTUR!



Nefret ve Ayrımcılık



Türk Ceza Kanunu 122



Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle yapılan ayrımcılık fiilleri

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



TCK216



Halkın sosyal sınıf ırk din mezhep, bölge bakımından farklı bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılır



Türkiye’ye sığınan mültecilerin yarısı çocuktur. Üçte ikisi de kadın, çocuk ve 65+yaşlıdır. Burada uluslararası hakları ve ülkemizin insancıl politikaları çerçevesinde bulunmaktadırlar. Kendi ülkelerinde can güvenliği tehlikede olan bu siviller kınanamaz, hukuken deport edilemez.



Özellikle siyasi odaklı olan ve sosyal medya mecrası kullanılarak yayılmaya çalışılan mülteci/sığınmacı algısı yanlıştır, kamu güvenliğini tehdit etmektedir, ülkede iç karışıklık çıkarma riski barındırmaktadır.



Bu algılardan bazıları:



Suç işliyorlar



Toplumun olduğu her yerde cürüm de olur.Mülteciler arasındaki suça karışma oranı kendi toplumumuzun oranının yarısından azdır. Bu suçlar da ekseri kendi aralarındaki ihlallerdir.



Türk vatandaşlarının her yıl 90 bin çocuk istismarı vakası olduğunu unutmayalım!



İşimizi elimizden aldılar



Kayıtlı çalışan mülteci sayısı 50bin civarındadır ve kayıt dışı çalışan diğerleri ise tarım tekstil ve inşaat gibi emek yoğun sektörlerde ülke ekonomimize rekabetçi katkı vermektedir. Türkiye bu rekabetçi katkı ile ekonomik sıkıntılarda da büyümüştür.



Vergilerimizle maaş bağladılar



Kızılay @KIZILAYKART aracılığı ile geliri olmayan sivillere destek vermektedir. Bu desteğin tamamı Avrupa Birliği’nden gelmektedir. Bütçemizden çıkmadığı gibi ekonomimize de döviz katkısı olarak girmektedir. Bu destek suç oranlarını azaltmaktadır"



