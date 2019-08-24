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Son dakika haberleri! Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu: Şu anda en kritik il Hatay

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Suriye'deki ve Kuzey Irak'taki petrolü, Türkiye'yi devre dışı bırakarak doğrudan Akdeniz'e aktarımı için bir plan yapılmış durumda. Ancak geliyorlar ve Hatay'a duvara çarpar gibi çarpıyorlar. Terör örgütü PKK'nın tabanı olmamasına rağmen Amanoslar'da varlık gösterme çabasını da iyi okumak gerekli. Şu anda Hatay'da bulunan Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var. PKK'nın, YPG'nin ajanları var. Bu projeye göre Hatay'ın parçalanması gerekiyor. Şu anda en kritik il Hatay" dedi

Son dakika haberleri! Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu: Şu anda en kritik il Hatay

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Pençe-3 Operasyonu ve son gelişmelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Feyzioğlu, Türkiye'nin güneyindeki gelişmelere dikkat çekerek, "Türkiye'nin şu anda en kritik şehri Hatay'dır" dedi.

Feyzioğlu şunları söyledi:

"Suriye'deki ve Kuzey Irak'taki petrolü, Türkiye'yi devre dışı bırakarak doğrudan Akdeniz'e aktarımı için bir plan yapılmış durumda.

Ancak geliyorlar ve Hatay'a duvara çarpar gibi çarpıyorlar.

Terör örgütü PKK'nın tabanı olmamasına rağmen Amanoslar'da varlık gösterme çabasını da iyi okumak gerekli.

Şu anda Hatay'da bulunan Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var.

PKK'nın, YPG'nin ajanları var.

Bu projeye göre Hatay'ın parçalanması gerekiyor.

Şu anda en kritik il Hatay."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Türkiye Barolar Birliği #tbb #Metin Feyzioğlu #son dakika #son dakika haberleri #pkk #YPG #hatay #suriye #pençe-3
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