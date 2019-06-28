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Son dakika haberleri... Türkiye'de meydana gelen depremler (28 Haziran 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre meydana gelen son depremlerin listesi

Son dakika haberleri... Türkiye'de meydana gelen depremler (28 Haziran 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #kandilli rasathanesi #Boğaziçi Üniversitesi
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