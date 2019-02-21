banner1002
RTÜK Medya Buluşmaları'nın ilki İstanbul'da yapıldı
RTÜK Medya Buluşmaları'nın ilki İstanbul'da yapıldı
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi bu Pazar
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi bu Pazar
Sondaj gemisini Deniz Kuvvetleri korudu
Sondaj gemisini Deniz Kuvvetleri korudu
Emeklilere tefecilik tuzağı
Emeklilere tefecilik tuzağı

Son dakika haberleri... Türkiye'de meydana gelen son depremler (21 Şubat Perşembe 2019 Çanakkale Ayvacık Kandilli Rasathanesi deprem)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre meydana gelen son depremler...

Son dakika haberleri... Türkiye'de meydana gelen son depremler (21 Şubat Perşembe 2019 Çanakkale Ayvacık Kandilli Rasathanesi deprem)
Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  



ulusal.com.tr
Etiketler; #son depremler #deprem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.