Milli Savunma Bakanlığı tarafından "ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı tarafından bir cevabi mektup gönderildi. Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış, bilinen görüşlerimiz ve önerilerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir" açıklaması yapıldı

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi mektup gönderildiği bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı Akar tarafından cevabi mektup gönderildiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın 06 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi bir mektup gönderilmiştir.



Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış; bilinen görüşlerimiz detaylı olarak aktarılmıştır.



Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir."





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