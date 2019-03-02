AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "S400 konusunda Ruslar'la anlaşma bitti. Teslimatlar da önümüzdeki dönemde yapılacak. Tabii bundan Amerikalılar son derece rahatsızlık duyuyor. Sen ver, vermiyor. Ben alayım, alma diyor, buna bozuluyor. Ne olacak bu iş? Böyle bir şey var mı? Dolayısıyla Türkiye S400'leri almaktan vazgeçmeyecek, eğer patriotlarla ilgili olarak da Amerikalıların Türkiye'ye bir teklifi varsa bunu da müzakere etmeye açık olduğumuzu söylüyoruz. Daha ne yapalım. İhtiyacımızı siz vermeyeceksiniz, başkasından almamıza da müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir tavır olmaz" dedi

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, S400 konusunda Ruslar'la anlaşmanın bittiğini belirterek, "Teslimatlar da önümüzdeki dönemde yapılacak. Tabii bundan Amerikalılar son derece rahatsızlık duyuyor. Sen ver, vermiyor. Ben alayım, alma diyor. Buna bozuluyor. Ne olacak bu iş? Böyle bir şey var mı? Dolayısıyla Türkiye S400'leri almaktan vazgeçmeyecek, eğer patriotlarla ilgili olarak da Amerikalıların Türkiye'ye bir teklifi varsa bunu da müzakere etmeye açık olduğumuzu söylüyoruz. Daha ne yapalım. İhtiyacımızı siz vermeyeceksiniz, başkasından almamıza da müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir tavır olmaz." dedi.



S400'e ilişkin bir soru üzerine de Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:



"Türkiye içinde bulunduğu şartlar itibarıyla savunmasını ciddiye almak mecburiyetinde olan bir ülkedir. Bizim için bu savunmayla ilgili esas amacımız kendi milli savunma sanayimizi geliştirmektir. Hep de bir el o alanı geliştirmemek için gayret etti. Biz de çok şükür o eli kırıyoruz. Kırdık ve biz de geliştirmeye gayret ediyoruz. Ancak hala acil ihtiyacımız olan alanlar var. Bunlardan birisi de hava savunma sistemidir. Türkiye'nin hava savunma sisteminin olmadığını gördük. Maalesef dost ve müttefik ülkelerde Türkiye'ye hava savunma sistemi konusunda son derece cimri, hatta biraz daha politik söyleyeyim temkinli davrandılar. Türkiye-Suriye meselesi karıştığı zaman Türkiye'de olan birkaç patriot füzeleri de söküldü götürüldü. Allah muhafaza Türkiye bir hava saldırısıyla karşı karşıya kaldığı zaman kendisini nasıl savunacak. İnşallah ilerde kendi füze sistemimiz kuracağız. Yakın bir gelecekte kuracağız. Ama o zamana kadar Türkiye'nin kendi savunma sistemini kurması lazım. S400 konusunda Ruslar'la anlaşma bitti. Teslimatlar da önümüzdeki dönemde yapılacak. Tabii bundan Amerikalılar son derece rahatsızlık duyuyor. Sen ver, vermiyor. Ben alayım, alma diyor. Buna bozuluyor. Ne olacak bu iş? Böyle bir şey var mı? Dolayısıyla Türkiye S400'leri almaktan vazgeçmeyecek, eğer patriotlarla ilgili olarak da Amerikalıların Türkiye'ye bir teklifi varsa bunu da müzakere etmeye açık olduğumuzu söylüyoruz. Daha ne yapalım. İhtiyacımızı siz vermeyeceksiniz, başkasından almamıza da müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir tavır olmaz. Dolayısıyla bunun önemli olduğunu söylemek isterim."