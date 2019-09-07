Son dakika haberleri! Türkiye'den ABD'ye sert tepki geldi

Amerika Dışişleri Bakanlığı vatandaşalarına seyahat uyarısı yaptı. Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki şehirlerde "terör saldırıları" olduğunu iddia etti.

Yapılan uyarıda ABD vatandaşlarının Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerine seyahat etmemesi istendi.

Söz konusu bölgelerde terör saldırıları olduğı, kamuya açık yerlerin hedef alındığı öne sürüldü. Aynı zamanda bölgede keyfi gözaltılar olduğu, Amerikan vatandaşlarının da “terör örgütleriyle ilişkili” göstererek gözaltına alıdığı iddiaları yer aldı.

Amerika'nın uyarısına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, terörle mücadelenin de kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Dışişleri, "keyfi gözaltı" iddialarına da yanıt verdi.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ülkemize yönelik olarak yayımladığı son seyahat uyarısında genel olarak ülkemizin güvenlik koşullarının güçlü olmasına bağlı olumlu değerlendirmelerde bulunulmakla birlikte, Doğu ve Güneydoğu bölgemizdeki şehirlerimize yönelik tespit ve değerlendirmeler gerçekleri yansıtmamaktadır. Türkiye’nin terörle mücadelesini anlamaktan uzak olan bu yaklaşımlar, Hükümetimizin bu yöndeki kararlılığını sekteye uğratamayacaktır.

Bir seyahat uyarısının maksat ve mahiyetini aşan ifadeler içeren bu açıklamanın iyi niyetle kaleme alındığını söylemek mümkün değildir.

Sözkonusu açıklamada, ülkemizdeki güvenlik ortamını doğru şekilde yansıtmayan iddialar tekrarlanmakta, bir tehdit ve güvenlik açığı olduğu yönünde asılsız unsurlara yer verilmektedir.

Türkiye’nin her şehrinde vatandaşlarımız ve ev sahipliği yaptığımız misafirlerimiz huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır.

Öte yandan, seçilmiş olmak terörü ve terör örgütlerini destekleme özgürlüğüne sahip olmak demek değildir. Ülkemiz terörle etkin şekilde mücadele etmeye kararlıdır. Terörü destekleyenlere karşı hukuki ve meşru zeminde aldığımız tedbirler de ülkemizin bu tehditle kararlı mücadelesinin tezahürüdür.

ABD makamlarını ideolojik yaklaşımdan vazgeçerek ülkemizin gerçeklerini referans almaya, aklıselim ve mantıktan uzak bu değerlendirmeyi düzeltmeye davet ediyoruz."

ulusal.com.tr