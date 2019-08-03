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Son dakika haberleri... Türkiye'den BM'ye 'PKK' çağrısı! "PKK'yı tanımaya yönelik hiçbir hareketi onaylamayacaktır"

Türkiye, uluslararası kamuoyuna terör örgütü PKK'yı "meşrulaştırmama" çağrısı yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Maslahatgüzarı Rauf Alp Denktaş, konseyde yaptığı çağrıda, "Türkiye'nin PKK'yı tanıma arayışlarına onay vermeyeceğini vurguladı. Örgütün sözde yurt dışın yöneticileri de istihbarat operasyonlarıyla tek tek yakalanıyor

Son dakika haberleri... Türkiye'den BM'ye 'PKK' çağrısı! "PKK'yı tanımaya yönelik hiçbir hareketi onaylamayacaktır"

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) konseyinde, terör örgütü PKK'yı meşrulaştırmama çağrısı yaptı. Çağrıda "Türkiye PKK'yı tanımaya yönelik hiçbir hareketi onaylamayacaktır" dendi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Rauf Alp Denktaş, konseyde konuştu. Genel Sekreter Antonio Guterres'in, "'Silahlı Çatışmar ve Çocuklar'' raporu hakkında çarpıcı yorumlar yaptı.

Terör görütü PKK/PYD'nin çocuk istismarının raporda belgelendiğini söyleyen Denktaş, Suriye'de PKK'nın birçok çocuğu alıkoyduğunu belirtti. Türkiye'nin tahminlere göre ise PKK'nın çoğu Kürt 700 çocuğu kaçırdığını ifade etti.

"BM'YE ÇAĞRI: Türkiye, PKK'nın işlediği suç ve ihlallerin belgelenmesini takdirle karşılıyor ancak teröristlerin (BM tarafından) tanınma ya da meşruiyet arayışlarına yönelik hiçbir hareketi onaylamayacaktır. PYD/YPG/PKK elinde 40 binden fazla kişinin kanının olduğu bir terör örgütüdür ve bir terör örgütü muamelesi görmelidir, varlığı ve eylemleri hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz.''

Türkiye uluslararası platforma mesajlarını sert tonda verirken, operasyonlarını da aralıksız sürdürüyor.

Norveç'te sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK'lı terörist M.S, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı. M.S tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #türkiye #Birleşmiş milletler #bm #pkk #pyd #terör örgütü
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