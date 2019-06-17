Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyorlar. Bizim tarafımızdan en üst düzeyde verilen mesajlar gayet açık. Bu konudaki kararlı duruşumuzu muhafaza ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyorlar. Bizim tarafımızdan en üst düzeyde verilen mesajlar gayet açık. Bu konudaki kararlı duruşumuzu muhafaza ediyoruz" açıklamasını yaptı.