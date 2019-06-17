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Son dakika haberleri... Türkiye'den Çipras'a sert yanıt

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyorlar. Bizim tarafımızdan en üst düzeyde verilen mesajlar gayet açık. Bu konudaki kararlı duruşumuzu muhafaza ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Son dakika haberleri... Türkiye'den Çipras'a sert yanıt

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyorlar. Bizim tarafımızdan en üst düzeyde verilen mesajlar gayet açık. Bu konudaki kararlı duruşumuzu muhafaza ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Etiketler; #yunanistan #çipras #türkiye
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