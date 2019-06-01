Dışişleri Bakanlığı tarafından "İsrail son olarak Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanıdığımız Doğu Kudüs'te 800'den fazla ilave konut inşasına izin vermekle Filistin halkının haklarını gaspetmeyi sürdürmüştür." açıklaması yapıldı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e tepki gösterdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar denildi:



"İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetlerini mübarek Ramazan ayında da sürdürmesi insanlık dışı yüzünün yeni bir tezahürüdür.



İsrail son olarak Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanıdığımız Doğu Kudüs'te 800'den fazla ilave konut inşasına izin vermekle Filistin halkının haklarını gaspetmeyi sürdürmüştür.



Temel insan haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in, Kudüs'ün statüsünü aşındırmayı ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etmeyi hedefleyen kararlarına dur demek vakti artık gelmiştir.



Filistin’de tarihin yeniden yazılmasını, adaletin ekonomik çıkarlara değişilmesini, haysiyet ve meşruiyetin gözardı edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimize ve Filistin’in haklı davasına desteğimizi daima sürdüreceğiz."



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