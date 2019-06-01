banner1005
Ünlü oyuncu Halit Ergenç'e saldırıda flaş gelişme
Ünlü oyuncu Halit Ergenç'e saldırıda flaş gelişme
LGS'nin birinci oturumu başladı
LGS'nin birinci oturumu başladı
ABD'de silahlı saldırı
ABD'de silahlı saldırı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... Türkiye'den İsrail'e ilave konut tepkisi

Dışişleri Bakanlığı tarafından "İsrail son olarak Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanıdığımız Doğu Kudüs'te 800'den fazla ilave konut inşasına izin vermekle Filistin halkının haklarını gaspetmeyi sürdürmüştür." açıklaması yapıldı

Son dakika haberleri... Türkiye'den İsrail'e ilave konut tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetlerini mübarek Ramazan ayında da sürdürmesi insanlık dışı yüzünün yeni bir tezahürüdür.

İsrail son olarak Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanıdığımız Doğu Kudüs'te 800'den fazla ilave konut inşasına izin vermekle Filistin halkının haklarını gaspetmeyi sürdürmüştür.

Temel insan haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in, Kudüs'ün statüsünü aşındırmayı ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etmeyi hedefleyen kararlarına dur demek vakti artık gelmiştir.

Filistin’de tarihin yeniden yazılmasını, adaletin ekonomik çıkarlara değişilmesini, haysiyet ve meşruiyetin gözardı edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimize ve Filistin’in haklı davasına desteğimizi daima sürdüreceğiz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #dışişleri bakanlığı #Kudüs #israil #doğu kudüs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.