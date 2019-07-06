Son dakika haberleri... Türkiye'den yeni hamle: Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü kuruldu

Doğu Akdeniz'deki tehditlere karşı peş peşe kritik hamleler yapan Türkiye, Kıbrıs ile ilişkilerini kurumsallaştırma konusunda yeni bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü kuruldu. Koordinatörlükle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Kararın açıklandığı gün Ankara'dan adaya yapılan üst düzey ziyaret de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Türkiye'yi yok saymaya kalkışanlar emellerine ulaşamayacaklar" dedi.

Dev tatbikatlar...Kapalı Maraş bölgesinin açılması... Deniz limanı çalışmaları..



Yeni adım ise Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü....



Ada ile ilişkilerin yürütülmesinde yeni bir dönem başladı. Ankara ve Lefkoşa, ABD ve İsrail'in kendilerini dışlayan adımlarına karşı yeni bir hamle yaptı. Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü kuruldu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı. Koordinatörlükle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerin uyumlu bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Koordinasyonun, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirileceği belirtiliyor.



Genelgeye göre, KKTC’nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunulması hedefleniyor. Türkiye’den adaya yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlanması ve koordinasyonunun sağlanması amaçlanıyor.



Atılan adım, Ankara-Lefkoşa hattındaki ilişkilerin "kurumsallaştırılması" olarak değerlendiriliyor.



Koordinatörlüğün kurulduğu gün, Kıbrıs'a yapılan ziyaret ise dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı'nda konuştu, kararlılık mesajı verdi.





ulusal.com.tr



