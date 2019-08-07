Emeklilik konusunda hükümete sadece iki soru soruldu. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye genelinde 8 Eylül 1999'dan önce işe girdiği halde emekli olamayan kişi sayısı kaç olduğu soruldu. Hükümetin bu konuda vereceği cevap bekleniyor

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle Türkiye genelinde ve İzmir ilinde 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girdiği halde emekli olamayan kişilerin sayısına ilişkin sadece iki soru sordu.



Sertel, önergesinde, "Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddesi gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim" dedi.



Sertel'in Bakan Selçuk'a sorduğu sorular şu şekilde:



"1- Türkiye genelinde 8 Eylül 1999'dan önce işe girdiği halde emekli olamayan kişi sayısı kaçtır?



2- İzmir'de 8 Eylül 1999'dan önce işe girdiği halde emekli olamayan kişi sayısı kaçtır?"



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