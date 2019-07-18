Son dakika haberleri... Türkiye ile ABD arasında F-35, Suriye ve Libya görüşmesi! Irak Cumhurbaşkanı Salihi, Erdoğan'ı aradı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasındaki telefon görüşmesinde ABD'nin Türkiye'ye ortak üretici olduğu F-35 programında askıya alınması kararından duyulan rahatsızlık dile getirildi. Görüşmede yine Kalın tarafından Türkiye-ABD ilişkilerinin tek taraflı dayatmalarla sağlık ilerlemeyeceğinin altının çizildiğinin de söylendiği belirtildi. Özellikle F-35 programının askıya alınması kararından duyulan rahatsızlık aktarıldı. Öte yandan Irak Cumhurbaşkanı Salihi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türk diplomat için taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir telefon görüşmesi yaptı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın Amerikalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede ABD'nin Türkiye'ye ortak üretici olduğu F-35 programında askıya alınması kararından duyulan rahatsızlık dile getirildi.



Aynı zamanda açıklamada 'İki ülke başkanlarının önceki ifadeleriyle uyumlu olmayan bu karar karşısındaki tepkimiz iletilmiştir' denildi.



Görüşmede yine Kalın tarafından Türkiye-ABD ilişkilerinin tek taraflı dayatmalarla sağlık ilerlemeyeceğinin altının çizildiğinin de söylendiği belirtildi.



Özellikle F-35 programının askıya alınması kararından duyulan rahatsızlık aktarıldı.



Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeyle Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi konusu da iki isim tarafından yapılan görüşmede ele alındı.



Diğer bir başlık olan Libya konusunda, ülkedeki gelişmeler görüşüldü. Tarafların siyasi çözüm yoluna dönmeleri hususundaki ortak beyan ifade edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın ortaya koyduğu 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması için ilgili birimlerin faaliyetlerini yoğunlaştırılmasının önemine de vurgu yapıldı.



İki isim arasındaki son başlık da Trump'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin oldu. Bu ziyaretin programı ve muhtemel tarihleri konusu da Kalın ve Bolton arasındaki görüşmede dile getirildi.



IRAK CUMHURBAŞKANI, ERDOĞAN'I ARADI



Irak Cumhurbaşkanı Salihi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türk diplomat için taziyelerini iletti. Bu görüşmede aynı zamanda ikili ve bölgesel konuların da ele alındığı ifade edildi.



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