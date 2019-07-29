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Son dakika haberleri... Türkiye ile Rusya'dan Suriye'de ortak operasyon

Rusya tarafından yapılan açıklamada "Türkiye’yle Suriye’deki hedeflere nokta atışı operasyonları düzenliyoruz" denildi

Son dakika haberleri... Türkiye ile Rusya'dan Suriye'de ortak operasyon

Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki teröristlerin ateş güçlerini yok etmek adına nokta atışı operasyonları düzenlediklerini söyledi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Rus Genelkurmay yetkilisi Rudskoy, "Türk meslektaşlarımızın yardımıyla teröristlerin ateş güçlerinin, askeri araçlarının, silahlarının ve teçhizat depolarının yerlerini belirlemek ve bunlara nokta atışı operasyonları düzenlemek adına tedbirler almaktayız" dedi.

Rudskoy ayrıca, Suriye’deki teröristlerin elinde bulunan yabancı silahların sayısının arttığını gözlemlediklerini belirtti. Bu silahların içerisinde roketatar sistemleri bulunduğunu da ekledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #rusya #türkiye
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