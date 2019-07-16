Son dakika haberleri... "Türkiye, İncirlik Üssü'nü kapatabilir"

S-400 savunma sistemi sevkiyatı sonrası ABD'den yaptırım açıklaması gelecek mi sorusu tartışılıyor değerli izleyiciler. ABD'li Foreign Policy de çıkan bir yazıda Türkiye'nin İncirlik kozunu oynamış olabileceği iddia edildi. Öte yandan Türkiye'nin sınıra hareketliliği devam ediyor. Suriye sınırında beton duvarlardan bazılarının kaldırıldığı iddia ediliyor

S-400 teslimatının başlamasının ardından ABD'nin Türkiye'ye karşı yaptırım kararlarını açıklaması bekleniyor.



ABD YAPTIRIM KARARI ALACAK MI?



ABD basını, Başkan Donald Trump'ın ekibinin Türkiye'ye hangi yaptırım paketinin uygulayacağını kararlaştırdığı ve yaptırımların önümüzdeki günlerde açıklanacağını yazdı.



S-400 teslimatının başlamasına rağmen ABD yönetiminin konuyla ilgili açıklama yapmamış olması farklı yorumların yapılmasına neden oluyor.



ABD BASINI: TÜRKİYE İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜ KAPATABİLİR



ABD'li Foreign Policy dergisinde yayımlanan bir yazıda Türkiye'nin ABD'yi İncirlik Üssü'nü kapatmakla tehdit etmiş olabileceği, bu nedenle ABD yönetiminin yaptırım kararlarını henüz açıklamamış olabileceği yazıldı.



Yazıda ayrıca Türkiye'nin Suriye sınırına askeri sevkiyat yaptığına da dikkat çekiliyor.



FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON MU BAŞLIYOR?



Son olarak Suriye sınırındaki askeri birliklere komando, zırhlı personel taşıyıcı, paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı.



Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen komando, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe araçlarından oluşan konvoy sınır hattına doğru hareket etti.



Sınırda hattında devam ederken TSK'nın sınır boyunca uzanan beton duvarlardan bazılarını kaldırdığı iddia edildi. Duvarların kaldırılması iddiası Fırat'ın doğusunda bulunan terör örgütü PKK'ya bir operasyon düzenlenmesi ihtimalini akla getirdi.



ulusal.com.tr