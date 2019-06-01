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Son dakika haberleri... Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 asker şehit, 5 asker yaralı! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Türkiye-İran sınırın Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Iğdır sınır bölgesinde 01 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi

Son dakika haberleri... Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 asker şehit, 5 asker yaralı! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) çatışma ile ilgili açıklama geld.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Iğdır sınır bölgesinde 01 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet,  kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Iğdır #iran #türkiye
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