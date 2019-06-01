Türkiye-İran sınırın Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Iğdır sınır bölgesinde 01 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi. Sınırın Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk'un, Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştırıldı

Türkiye-İran sınırının Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan asker sayısı 3'e yükseldi, 4 asker yaralandı. Takviye ekipleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı



Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan asker sayısı 3'e yükseldi, 4 asker yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile sınırdan geçmek isteyen bir grup terörist arasında çatışma çıktı.



Çatışmada 2 asker şehit oldu, biri ağır 5 asker yaralandı.



Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çatışmada şehit olan askerlerin sayısı 3'e yükseldi.



Şehit askerlerin naaşları aynı hastanenin morguna konuldu.



Desteğe giden 3 Mehmetçik kazada yaralandı



Çatışmanın ardından takviye ekiplerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.



Bölgeye giden takviye ekipleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.



Yaralı askerler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) çatışma ile ilgili açıklama geld.



MSB'nin açıklaması şöyle:



"Iğdır sınır bölgesinde 01 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.



Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."



Sınırın Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk'un, Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştırıldı



ulusal.com.tr