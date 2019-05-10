banner1005
İBB'den Atatürk Portresi ve T.C. açıklaması
İBB'den Atatürk Portresi ve T.C. açıklaması
İmamoğlu: YSK'nın kararı benim zihnimde...
İmamoğlu: YSK'nın kararı benim zihnimde...
Dikkatler gerekçeli karara çevrildi
Dikkatler gerekçeli karara çevrildi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... Türkiye-İran sınırında terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı

Türkiye-İran sınırının Iğdır tarafında gerçekleştirilen terör saldırısında bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Son dakika haberleri... Türkiye-İran sınırında terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı

Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde teröristlerce sınırın Dilucu bölgesinde askerlere yönelik el yapımı patlayıcının da kullanıldığı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 2 askerden biri şehit oldu.

Yaralı diğer asker ise Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #Iğdır #iran
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.