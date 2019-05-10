Türkiye-İran sınırının Iğdır tarafında gerçekleştirilen terör saldırısında bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından "Iğdır sınır bölgesinde devriye görevi icra eden personelimizle PKK/YPG’li teröristler arasında çıkan çatışma sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." açıklaması yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, şehidin adının ve soyadının Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silah arkadaşımız, 10 Mayıs 2019 tarihinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." mesajı paylaştı

Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde teröristlerce sınırın Dilucu bölgesinde askerlere yönelik el yapımı patlayıcının da kullanıldığı saldırı düzenlendi.



Saldırıda yaralanan 2 askerden biri şehit oldu.



Yaralı diğer asker ise Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Bölgede teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.



Bakanlık açıklaması şöyle:



"Iğdır sınır bölgesinde devriye görevi icra eden personelimizle PKK/YPG’li teröristler arasında çıkan çatışma sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."



ŞEHİDİN ADI VE SOYADI



Milli Savunma Bakanlığı, şehidin adının ve soyadının Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir olduğunu açıkladı.



AKAR'DAN MESAJ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silah arkadaşımız, 10 Mayıs 2019 tarihinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." mesajı paylaştı.



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