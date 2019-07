Son dakika haberleri... Türkiye'nin konuştuğu Rize'deki tutuklamaya dair HSK'dan açıklama geldi

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün Rize'deki tutuklamaya dair yazdıklarına, HSK Başkanvekili ve 2'nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz yanıt verdi. Yılmaz, "Her konu HSK tarafından inceleniyor Değerli hocam. Takdir edersiniz ki, günlük hayattaki suç oluşturan her eylem, saati ve özelliği gereği tüm delilleri ve ayrıntıları ile Cumhuriyet Savcılığına aktarılamıyor. Bazen delillerin en önemli olanı sonradan elde edilebiliyor." yanıtını verdi

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rize'de evine girmek isteyen R.T. dalı genç kıza saldırarak yumruklayan gözaltına alınıp çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakılan B.G.'nin daha sonra tutuklanmasıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.



Hülagü, şunları aktardı:



"Her defasında böyle oluyor :



darp şiddet tehdit vs.. önce serbest bırakılma. Sonra kamuoyunda tepki olunca tutuklama. Hepimizi endişelendiren bu tip olaylara sorumsuzca karar veren yetkililere



@adalet_bakanlik' gımız ve HSYK ne gibi işlemler yapıyor?"



HSK'DAN YANIT



Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2'nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Prof. Dr. Hülagü'nün paylaşımlarına yanıt verdi.



Yılmaz, şunları aktardı:



"1/Her konu HSK tarafından inceleniyor Değerli hocam. Takdir edersiniz ki, günlük hayattaki suç oluşturan her eylem, saati ve özelliği gereği tüm delilleri ve ayrıntıları ile Cumhuriyet Savcılığına aktarılamıyor. Bazen delillerin en önemli olanı sonradan elde edilebiliyor.



2/Önünüze sadece darp olarak sunulan ve mevcut adli tıp raporuna göre önemli bir ağırlığa ulaşmayan eylemin, görüntülerini izlediğinizde farklı bir eylem türü ile karşılanabiliyorsunuz.



3/Savcı ve hakimlerimizde yasa ve mevcut delil durumuna göre değerlendirme yaparak karar verdiklerinden bu gibi durumlar ortaya çıkabiliyor.



4/Sadece bir gün içinde gerçekleşen ve ülke genelinde yüzbinlere ulaşan suç teşkil eden eylemler içinde bir kaç bu gibi olayların fedakarca görev yapan kolluk görevlileri ve adalet çalışanlarının hizmet büyüklüğünü gölgelemesi son derece üzüntü verici.



5/Ayrıca şu hususlar hiç unutulmamalı,tutuklamalara gösterilen tepkiler ve evrensel hukuk uygulamaları nedeniyle,usul yasamızda hakimin tutuklama yetkisine sınırlamalar getirilmiş,kanunda gösterilen cezası belli miktara ulaşmayan eylemler için tutuklama yasağı öngörülmüştür.



6/Yine yıllar itibari ile denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanma alanının genişlemesi de tutuklama tedbirinin uygulanma alanını sınırlamıştır.



7/HSK, Anayasa ve yasalarımızda yerini bulan yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ilkeleri ile bu ilkelere uygun yıllar içinde oluşan içtihat birikimi ve tamamı meslekten gelen üyelerinin deneyimi ile her yakınmayı titizlikle inceleyip sonuçlandırmaktadır."



