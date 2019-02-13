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Son dakika haberleri... Türkiye ve Rusya ortak operasyona mı hazırlanıyor? AKP'li Ömer Çelik'ten açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türkiye ile Rusya'nın Suriye İdlib'de ortak operasyona hazırlandığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama geldi. Çelik, “Terör örgütlerinin çatışmasızlık bölgelerini istismar etmesine yönelik ortak irade var” dedi

Son dakika haberleri... Türkiye ve Rusya ortak operasyona mı hazırlanıyor? AKP'li Ömer Çelik'ten açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, TRT Haber'de gündemi değerlendirip soruları yanıtladı.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

ORTAK OPERASYON İDDİALARI

Terör örgütlerinin çatışmasızlık bölgelerini istismar etmesine yönelik ortak irade var.

MUHALEFET

Hangi partinin içinde ne oluyor bizi çok ilgilendirmiyor. AK Parti iç tutarlılığı olan bir parti. Aynısı MHP'de de var. Kendi içinde entegre olmuş politikalar ittifak ilişkisi kurabilir. Diğer tarafa baktığımızda böyle bir tutarlılık göremiyoruz. Cumhur İttifakı karşıtlığı yüzünden bir araya gelmiş fakat kendi içinde bir tutarlılığı olmayan ittifak var.

İSTANBUL'DA ASKERİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI

Soruşturmalar 3 aşamalı olarak devam ediyor. Adli, idari, genel kurmayın yaptığı soruşturma. Bunlar çok kapsamlı yapılıyor. Sonuç olarak bir zorunlu iniş söz konusu oldu. Kahraman şehitlerimiz kendi canlarını feda ederek vatandaşlarımızı korumuştur. Kahraman şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu tip olaylarda hemen spekülasyonlar olur. Bunda spekülasyon çıkartılacak bir şey yok. Soruşturmayı beklememiz lazım. Herkes müsterih olsun. Bu olay nasıl gerçekleşmiştir hep beraber raporla göreceğiz.”

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #rusya #ortak operasyon
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