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Son dakika haberleri... Türkiye'ye S-400 teslimatı sonrası ABD'den Güney Kıbrıs hamlesi

Rusya yapımı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye gelmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri ilk karşı hamlesini yaptı. 32 yıldır Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosu kaldırıldı

Son dakika haberleri... Türkiye'ye S-400 teslimatı sonrası ABD'den Güney Kıbrıs hamlesi

ABD Temsilciler Meclisi, Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti.

Demokrat Parti Milletvekili David Cicilline tarafından ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan yasal düzenleme, 253 lehte, 171 aleyhte oy ile kabul edildi.

ABD Senatosu’nda da onaylanan yasanın imza için ABD Başkanı Donald Trump’a gönderileceği belirtildi.

Rusya'dan Türkiye'ye S-400 sistemlerinin teslimatının devam ettiği belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #s-400 #abd #güney kıbrıs
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