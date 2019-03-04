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Son dakika haberleri... Türkiye'de meydana gelen tüm depremlerin ayrıntılı listesi (4 Mart 2019 Pazartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre meydana gelen son depremler...

Son dakika haberleri... Türkiye'de meydana gelen tüm depremlerin ayrıntılı listesi (4 Mart 2019 Pazartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika depremler)
Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr
Etiketler; #deprem #son depremler
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