24 Haziran'daki seçimde Almanya'da oy sandığı kurulabilmesi için hazırlanan nota, Alman Dışişleri'ne gönderildi.

Türkiye'nin, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle Almanya'da oy sandığı kurulabilmesi için diplomatik girişimde bulunduğu öğrenildi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, seçimlerde Almanya'daki temsilciliklerde veya belirlenen bölgelerde oy sandığı kurulabilmesi amacıyla hazırlanan nota Alman Dışişleri Bakanlığına gönderildi.



Almanya'nın notaya olumlu cevap vermesi durumunda oy sandıkları kurulabilecek.