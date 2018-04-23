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Son dakika haberleri: Türkiye'den Almanya'ya nota!

24 Haziran'daki seçimde Almanya'da oy sandığı kurulabilmesi için hazırlanan nota, Alman Dışişleri'ne gönderildi.

Son dakika haberleri: Türkiye'den Almanya'ya nota!

Türkiye'nin, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve  milletvekilliği genel seçimi nedeniyle Almanya'da oy sandığı kurulabilmesi için  diplomatik girişimde bulunduğu öğrenildi. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, seçimlerde Almanya'daki  temsilciliklerde veya belirlenen bölgelerde oy sandığı kurulabilmesi amacıyla  hazırlanan nota Alman Dışişleri Bakanlığına gönderildi.

Almanya'nın notaya olumlu cevap vermesi durumunda oy sandıkları  kurulabilecek. 

Etiketler; #24 haziran #almanya #Alman Dışişleri #Diplomatik kaynaklar
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