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Son dakika haberleri... TurkNet Türkiye geneli internet kesintisi sorunu çözüldü (14 Haziran 2019 Cuma Türkiye geneli internet kesintisi)

Türkiye genelinde internet kesintisi sorunu yaşanıyor. Birçok vatandaş, internete erişmede problemle karşılaşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapıldı. TurkNet tarafından yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, şu anda Türkiye genelinde bir sorun yaşanmaktadır. Sorunu çözmek adına çalışmalarımız devam etmektedir. Sorunu çözer çözmez size tekrar bilgi vereceğiz." ifadeleri kullanıldı. Sorunun çözüldüğü açıklandı. Duyuruda "Değerli müşterilerimiz, Türkiye genelinde yaşanan sorunu çözüme ulaştırdık. Şu anda sıkıntısız bir şekilde internetinizi kullanabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı

Son dakika haberleri... TurkNet Türkiye geneli internet kesintisi sorunu çözüldü (14 Haziran 2019 Cuma Türkiye geneli internet kesintisi)

Türkiye genelinde internette kesinti yaşanıyor.

Kullanıcılar, sosyal medya hesaplarından internet erişiminde sıkıntı olduğunu belirten mesajlar paylaşıyor.

Sorunlarının hızlıca çözülmesini talep eden yurttaşlar, konuyla ilgili son dakika gelişmelerini araştırıyor.

TURKNET'TEN AÇIKLAMA

Problemle alakalı açıklama da yapıldı.

TurkNet'in açıklamasında, "Değerli müşterilerimiz, şu anda Türkiye genelinde bir sorun yaşanmaktadır. Sorunu çözmek adına çalışmalarımız devam etmektedir. Sorunu çözer çözmez size tekrar bilgi vereceğiz." denildi.

SORUN ÇÖZÜLDÜ

TurkNet tarafından sorunun çözüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, Türkiye genelinde yaşanan sorunu çözüme ulaştırdık. Şu anda sıkıntısız bir şekilde internetinizi kullanabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kesinti #internet #Turknet
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