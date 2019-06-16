Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan Emine Toy, birinin de gri kategoride aranan Yılmaz Begiç olduğu belirlendi.

Cehennem Deresi'nde öldürülen 8 teröristten birinin turuncu, diğerinin gri listede olduğu belirlendi.



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda etkisiz hale getirilen 8 teröristten 2’sinin Terörden Arananlar Listesi’nde yer aldığı tespit edilmiştir.



Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan Sarya kod adlı Emine Toy olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Baran kod adlı Yılmaz Begiç olduğu belirlenmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





Ayrıntılar gelecek...