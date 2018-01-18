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Son dakika haberleri: TÜSİAD adını değiştirdi

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği yerine Türk Sanayici ve İşinsanları Derneği adını aldı

Son dakika haberleri: TÜSİAD adını değiştirdi

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği yerine Türk Sanayici ve İşinsanları Derneği adını aldı
 

Etiketler; #tüsiad #Türk Sanayici ve İşadamları Derneği #Türk Sanayici ve İşinsanları Derneği
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