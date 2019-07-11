Son dakika haberleri... Twitter çöktü mü, Twitter'a ne oldu? Bakanlıktan resmi açıklama geldi (11 Temmuz 2019 Twitter haberleri)

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Ana sayfasını yenilemek isteyen kullanıcılar, "Tweetler şu anda yüklenemiyor" uyarısıyla karşılaşıyor. Yaklaşık yarım saat ulaşılamayan Twitter 22:45 sularında düzeldi

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandı.



"downdetector.com" adlı internet sitesinden alınan bilgiye göre, kullanıcılar, Twitter'a New York saatiyle 14.50 (TSİ 21.50) itibarıyla erişim sıkıntısı yaşandığını ve sitenin çöktüğünü belirtti.



Twitter'ın da siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılarına, "Teknik bir sorun yaşanıyor" uyarısı verdiği görüldü.



Twitter'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



Sayan'dan ilk açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.



Sayan, Facebook hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.



Twitter servislerine erişimde dünya genelinde sorun yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesine yer verdi.



Yaklaşık yarım saat ulaşılamayan Twitter 22:45 sularında düzeldi.