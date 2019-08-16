UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Deli Mi Ne YouTube kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz, bir video yayınlayarak özür diledi. Yılmaz, "Bir Milli Takım sporcusu olarak böyle bir konuyla alakalı karşınıza geldiğim için çok mutsuzum. Huzurlarınızda tüm Türk halkından özür diliyorum, o akşam maçı izlemeye gelen tüm futbolsever arkadaşlarımdan stat görevlerinden tüm sporcu arkadaşlarımdan özür diliyorum ve beni affetmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Deli Mi Ne YouTube kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz, bir video yayınlayarak özür diledi.



Yılmaz, şunları söyledi:



"Hepinize selamlar arkadaşlar.



Dün akşamki yaşadığımız olaylarla alakalı hislerimi sizlerle paylaşmak ve yaşananları sizlere anlatmak istiyorum.



Bir Milli Takım sporcusu olarak böyle bir konuyla alakalı karşınıza geldiğim için çok mutsuzum. Huzurlarınızda tüm Türk halkından özür diliyorum, o akşam maçı izlemeye gelen tüm futbolsever arkadaşlarımdan stat görevlerinden tüm sporcu arkadaşlarımdan özür diliyorum ve beni affetmelerini diliyorum.



Dün akşam, maçı izlemek için her seyirci gibi futbol sahasına gittim ve maç başladı. Oraya gitme amacım, işte bir YouTube videosu çekmek, sahaya atlayıp videoya çekip bunu YouTube kanalımda paylaşmak falan değildi. Kaldı ki yanımda kamera falan da götürmedim, böyle bir hazırlığım yoktu.



Maçı izlerken 15'inci dakikada falan inanılmaz heyecanlı bir durum oldu. Korner atışı esnasında maç durdu ve ben anlık refleskle bir anlık heyecana kapılıp sahaya atladım. Kimseye dokunmadım, yaptığım o anın heyecanına kapılmış, planlı olmamış bir hareketti. Ne bir kişinin, kurumun, markanın yönlendirmesiyle falan hareket etmedim ya da buradan bir video çıkartıp YouTube kanalıma atıp bir gelir elde etme, takipçi kazanma amacında da değilim. Hepinizden tekrar tekrar özür diliyorum bu durumu size yaşattığım için."



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