Usta gazeteci, deneyimli televizyoncu Uğur Dündar, "Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum" açıklaması yaptı. Binali Yıldırım da yaptığı açıklamayla Dündar'ın kararına üzüldüğünü belirtti. Yıldırım, "Uğur Bey’in kararına üzüldüm. 'Adaylar ve demokrasi zarar görür' diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda "birilerinin" baskısı etkili olmamıştır." dedi. Uğur Dündar, baskı iddialarına dair "Baskı yapıldığı ve o nedenle moderatörlükten vazgeçtiğime yönelik spekülasyonlar dolaşıyor. Tanıyanlar bilir ben, hiçbir baskıya pabuç bırakmam. Ayrıca kimseden de asla böyle bir girişim gelmedi. Kararımın tek nedeni;Türkiye'deki kutuplaşmadır. Ülkemiz acilen normalleşmelidir." açıklaması yaptı

Usta gazeteci, deneyimli televizyoncu Uğur Dündar, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun çıkacağı canlı yayının moderatörlüğünü yapmama yönünde karar aldığını açıkladı.



Uğur Dündar, şunları ifade etti:



"1/4- Tarihi 31 Mart seçimleri öncesinde, Sn.B.Yıldırım ve Sn.E. İmamoğlu’nun katılacağı açık oturumun moderatörlüğü için her iki adayın da ismim üzerinde uzlaşmaları, onurla sürdürdüğüm 50 yıllık meslek hayatımın manevi madalyalarından biri olmuştur.



2/4- Halkımızın yıllardır Türkiye’nin en güvenilir ismi olarak tarafıma gösterdiği güvenin, siyasi kutuplaşmanın zirveye çıktığı bu dönemde ve böyle önemli bir konuda her iki aday tarafından paylaşıyor olması son derece anlamlı ve değerlidir.

Her iki adaya da teşekkür ediyorum.



3/4- Kendime ve toplumuma karşı duyduğum sorumlulun bilinciyle, bu açık oturumda adaletin terazisini milim saptırmayacağıma ve geçmiştekilerde olduğu gibi, her iki tarafın da yayın sonrasında teşekkürleriyle karşılaşacağıma en ufak şüphem yoktur. Bunlarla birlikte...



4/4- Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum."



BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA



Binali Yıldırım da yaptığı açıklamayla Dündar'ın kararına üzüldüğünü belirtti.



Yıldırım, "Uğur Bey’in kararına üzüldüm. 'Adaylar ve demokrasi zarar görür' diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır." dedi.



BASKI İDDİALARINA AÇIKLAMA



Uğur Dündar, baskı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.



Dündar, şu ifadeleri kullandı:



"Baskı yapıldığı ve o nedenle moderatörlükten vazgeçtiğime yönelik spekülasyonlar dolaşıyor.



Tanıyanlar bilir ben, hiçbir baskıya pabuç bırakmam.



Ayrıca kimseden de asla böyle bir girişim gelmedi.



Kararımın tek nedeni;Türkiye'deki kutuplaşmadır.



Ülkemiz acilen normalleşmelidir."



ulusal.com.tr