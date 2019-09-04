Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını belirterek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anne Ayşegül Biçer, Ulusal Kanal'a konuştu. HDP'nin yalan söylediğini belirten Biçer, "Ölü ya da diri oğlumu istiyorum" dedi. "İçimizdeki 10 aylık yangının patlamasıdır, bu" şeklinde konuşan anne Biçer, kaçırılan oğlu Mustafa Biçer'in ses kaydını dinletti

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını belirterek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anne Ayşegül Biçer, Ulusal Kanal'a konuştu.



Ayşegül Biçer, "İçimizdeki 10 aylık yangının patlamasıdır, bu" dedi.



HDP'nin yalan söylediğini belirten Biçer, "Ölü ya da diri oğlumu istiyorum" şeklinde konuştu.



KAÇIRILAN MUSTAFA BİÇER'İN SES KAYDI



Anne Ayşegül Biçer, kaçırılan oğlu Mustafa Biçer'in ses kaydını dinletti.



Ses kaydını dinleten anne Biçer, "Yalvarmama aldırmıyorlar bile" dedi.



ulusal.com.tr

