Düzce, afet bölgesi ilan edildi
Düzce, afet bölgesi ilan edildi
Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail'e tepki yağdı
İsrail'e tepki yağdı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Ünlü iş adamı Günay Tuncel hayatını kaybetti (Günay Tuncel kimdir)

Arkadaşı Ersin Ökten, sosyal medya hesabından ünlü iş adamı Günay Tuncel'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Ersin Ökten, "Günay Restaurant'ın kurucusu, Şan tiyatrosunda hepimizin hayatında önemli yeri olan Günay abi. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Ünlü iş adamı Günay Tuncel hayatını kaybetti (Günay Tuncel kimdir)

Arkadaşı Ersin Ökten, sosyal medya hesabından ünlü iş adamı Günay Tuncel'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ökten, şunları yazdı:

"Sevgili Günay Tuncel'i kaybettik.

Günay Restaurant'ın kurucusu, Şan tiyatrosunda hepimizin hayatında önemli yeri olan Günay abi.

Mekanın cennet olsun.

Hepimizin, şancıların ve sevenlerinin başı sağolsun."

ulusal.com.tr

Etiketler; #günay tuncel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.