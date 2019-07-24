Son dakika haberleri... Ünlü iş adamı Günay Tuncel hayatını kaybetti (Günay Tuncel kimdir)

Arkadaşı Ersin Ökten, sosyal medya hesabından ünlü iş adamı Günay Tuncel'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ökten, şunları yazdı:
"Sevgili Günay Tuncel'i kaybettik.
Günay Restaurant'ın kurucusu, Şan tiyatrosunda hepimizin hayatında önemli yeri olan Günay abi.
Mekanın cennet olsun.
Hepimizin, şancıların ve sevenlerinin başı sağolsun."
ulusal.com.tr
Arkadaşı Ersin Ökten, sosyal medya hesabından ünlü iş adamı Günay Tuncel'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Ersin Ökten, "Günay Restaurant'ın kurucusu, Şan tiyatrosunda hepimizin hayatında önemli yeri olan Günay abi. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı
Arkadaşı Ersin Ökten, sosyal medya hesabından ünlü iş adamı Günay Tuncel'in hayatını kaybettiğini duyurdu.