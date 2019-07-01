Son dakika haberleri... Ünlü iş adamı Turgay Cantaş, eşini öldürüp intihar etti! (Turgay Cantaş kimdir)

İstanbul Bahçeşehir'de cinayet ve intihar olayı yaşandı. Ünlü iş adamı Turgay Cantaş, eşini öldürüp intihar etti

İstanbul Bahçeşehir'de iş adamı Turgay Cantaş, eşini silahla vurduktan sonra intihar etti.



Sabah saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'ndeki villada tartıştığı eşi Şükran Cantaş'ı pompalı tüfekle öldüren Turgay Cantaş, olayın ardından intihar etti.



Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.



TURGAY CANTAŞ KİMDİR?



Turgay Cantaş, Cantaş Çanta A.Ş.'nin sahibi ve yöneticisi. Firma, 1957 yılında Sezai Cantaş ve Lifai Cantaş tarafından valiz imalathanesi olarak kuruldu. Türkiye’deki ilk çanta valiz imalatçıları arasında yer alan Cantaş A.Ş., ilerleyen yıllarda çanta, cüzdan ve seyahat çantası üretimine başladı. 1984 yılından itibaren faaliyetine Cantaş Saraciye Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. olarak devam ediyor. Firma 1989 yılından itibaren çeşitli ülkelere ihracat yapıyor. Firma, direk tüketiciye ulaşmak amacıyla 1995 yılından bu yana perakende mağazalarıyla da hizmet veriyor.



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