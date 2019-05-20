Sarar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehrar Sarar'ın saldırıya uğradığı açıkandı. Sarar Grup tarafından yapılan açıklamada, 'önceden planlı olduğuna yönelik bulgular taşıyan bir saldırı' denildi. Açıklamanın devamında "Saldırganların yakalanması konusunda emniyet güçlerimiz her türlü çabayı gösteriyor ve gelişmeleri de bizimle sürekli paylaşıyorlar." denildi

Sarar Grup, Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehrar Sarar'ın saldırıya uğradığını açıkladı.



Sarar Grup'un açıklaması şöyle:



"Değerli basın mensupları,



19 Mayıs gecesi Yönetim Kumlu Başkanımız Cemalettin Sarar ve Eşi Zehra Sarar Eskişehir'deki konutlarında önceden planlı olduğuna yönelik bulgular taşıyan bir saldırıya uğradılar.



Saldırganların yakalanması konusunda emniyet güçlerimiz her türlü çabayı gösteriyor ve gelişmeleri de bizimle sürekli paylaşıyorlar.



Bu süreçte başta Sayın Valimiz Özdemir Çakacak ve Eskişehir İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç olmak üzere bütün Emniyet teşkilatına olay anından beri gösterdikleri ilgi ve üstün çaba için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.



Bu hain saldırı sonrası medya mensuplarına, ailemize gösterdikleri ilgi ve anlayış için de teşekkür ederiz.



Medyaya yansıyan haberleri takiben, Dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm siyasi liderlerimize, bakanlanmıza, milletvekillerimize, her mevkideki askerlerimize ve tüm dostlarımıza yanımızda olduklarını hissettirdikleri için en içten şükranlarımızı sunuyoruz."



ulusal.com.tr



