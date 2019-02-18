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Son dakika haberleri... Ünlü iş kadını Necla Zarakol ve avukatı gözaltına alındı

Ünlü iş kadını Necla Zarakol'un gözaltına alındığı belirtildi. Zarakol'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi

Son dakika haberleri... Ünlü iş kadını Necla Zarakol ve avukatı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında avukatıyla gözaltına alınan Zarakol'un emniyetteki işlemleri sürüyor

İş kadını Necla Zarakol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü bir soruşturma kapsamında  Zarakol ve avukatı Danışman hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Gözaltına alınan Zarakol ve Danışman'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #necla zarakol #gözaltı #istanbul
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